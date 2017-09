Continuar a ler

O jovem, curiosamente, passou por outros desportos, antes de escolher a modalidade onde agora se evidencia. "Tenho 20 anos. Jogava até futebol no Leixões, mas experimentei o voleibol, gostei, e jogo desde há sete anos. Fui crescendo, fui chamado à Seleção principal com 17 anos."



E no meio disto tudo há os estudos, destacando o papel dos pais. "Sempre foram fundamentais para mim, pois não é fácil estudar ( 2º ano Desporto ) e jogar a este nível. No último verão passei só duas semanas com eles por estar ao serviço da Seleção Nacional."

Lourenço Martins é, aos 20 anos, um dos jovens promissores do voleibol nacional, sendo já uma das opções na Seleção Nacional. Pretende agora ‘ganhar’ também o seu lugar no Sporting, equipa com quem não hesitou assinar contrato, apesar de surpreendido com o convite. "Quando um jogador joga voleibol ao mais alto nível em Portugal, aspira sempre jogar nos melhores clubes. Não contava com o contrato, fiquei surpreendido, mas não demorei muito a decidir. Foi logo dada resposta", confessou ao nosso jornal o atacante formado no Leixões e que jogou nas últimas épocas no Castelo da Maia. "Estou bastante contente, à espera que a época comece, mas ansioso por partilhar o balneário com os melhores jogadores portugueses e com jogadores estrangeiros de grande nível que vêm para aqui. Mas é a este nível que posso evoluir."De leão ao peito, Lourenço Martins quer contribuir para as conquistas da equipa, porque, refere, "temos a responsabilidade de devolver o título ao Sporting. Também dar alegrias aos adeptos e podermos ver o que fazer no futuro".

Autor: João Baptista Seixas