Um contrato a rondar os 275 mil euros, mais prémios acrescidos se for campeão, finalista ou se chegar ao playoff, entre outros, é certamente uma das razões que levam Alexandre Ferreira a jogar na próxima temporada fora da Europa. O internacional, de 25 anos, foi um dos sete escolhidos no draft para o campeonato sul-coreano de 2017/2018, onde vai vestir a camisola do KB Star Unsurance. A mesma sorte não teve o seu irmão, Marco Ferreira, que faltou ao jogo do título na Luz entre a sua equipa, o Sp. Espinho, e o Benfica, para tentar jogar também na Ásia.

O draft realizou-se durante três dias e envolveu 37 jogadores, 30 dos quais novos, e sete transitando da época passada do campeonato da Coreia. Os jogadores submeteram-se um vasto programa de observação, que começou com testes médicos, passou pelas provas físicas no pavilhão e até palestras.

O contrato dos eleitos tem início no dia 1 de agosto e termina no final da época na Coreia, que é sensivelmente de oito meses. Aos 275 mil euros do ordenado – qualquer coisa como 34 mil por mês, em oito meses; 22 se multiplicarmos por 12 – podem-se juntar mais 27 mil euros se conquistar o campeonato.

Carreira

Depois de ter sido campeão em Portugal em 2012, pelo Sp. Espinho, Alexandre Ferreira rumou a Itália com 20 anos, para jogar, primeiro no Materdomini, depois no Trentino. Em 2014/2015 muda-se para a Turquia, vestindo a camisola do Ziraat Ancara, regressando a Itália em 2016/2017, ingressando no Verona. Agora, segue-se a aventura na Coreia, região do Globo em constante agitação por causa das manobras militares da vizinha Coreia do Norte.



Cinco em final de contrato no Benfica



Há cinco jogadores campeões nacionais que estão em final de contrato com o Benfica. Um deles é Roberto Reis, nem sempre um bem-amado na Luz, mas que foi um jogador decisivo no playoff. O nosso jornal sabe que está ser sondado por outros clubes, nomeadamente o Sp. Espinho e Fonte do Bastardo, podendo também o Sporting ser opção. O holandês Mart Werkhoven, o cubano Joan Diaz, João Magalhães e o brasileiro Raphael Oliveira são os restantes jogadores sem vínculo com as águias para 2017/2018, sendo certo que este último está mesmo de saída para jogar na Turquia. Quem estava em final de contrato mas que já acertou a renovação é o distribuidor brasileiro Raphael Vinhedo, que se junta a André Lopes, Ivo Casas, Hugo Gaspar, Marc Honoré e Tiago Violas, todos com contrato.



Entretanto, o Sp. Espinho anunciou a renovação com o o cabo-verdiano Hélio Sanches, um dos pilares da equipa na época agora finda.