As equipas da Fonte do Bastardo e do Sporting de Espinho apuraram-se esta quarta-feira para a final a 4 da Taça de Portugal de voleibol masculino, ao vencerem o Caldas e a Académica de Espinho, respetivamente.A Fonte do Bastardo venceu o seu encontro por 3-1 (com parciais de 25-13, 25-21, 23-25 e 25-22), enquanto o Sporting de Espinho ganhou por 3-0 (25-18, 25-15 e 25-14).Para a final a 4, que vai decorrer em 11 e 12 de março no pavilhão Multiusos de Gondomar e cujo sorteio se realiza em 3 de março, pelas 18H30, já estavam apurados o Benfica, que afastou o Viana, e o Castelo da Maia, que eliminou o Esmoriz.

Autor: Lusa