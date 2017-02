A Fonte do Bastardo disse adeus à Challenge Cup, ao perder esta quinta-feira na Turquia com o Galatasaray por 3-0, com os parciais de 28-26, 25-22 e 25-23, na segunda mão dos oitavos-de-final. Este já tinha sido o resultado da primeira mão, nos Açores.Os campeões nacionais estão fora da Europa, depois de na quarta-feira o Benfica também ter sido afastado pelos franceses do Chaumont VB 52.

Autor: Ana Paula Marques