Vai haver dérbi este domingo em Lamego. Vai ser o primeiro após o regresso do Sporting ao voleibol. O Benfica foi então a segunda equipa a carimbar a presença na final do Torneio das Vindimas, em Lamego, depois de derrotar, num jogo intenso, o Sporting de Espinho por 3-2, com os parciais de 22-25, 25-19, 23-25, 25-20 e 15-8.No outro jogo, os leões bateram o Vitória de Guimarães por 3-1 . A final do Torneio das Vindimas disputa-se este domingo às 15 horas no Pavilhão Multiusos de Lamego.