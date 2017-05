Continuar a ler

"Disputámos quatro jogos de preparação seguidos, num total de 18 'sets'. Se juntarmos os três jogos com a Estónia, realizámos sete jogos e 30 'sets' em apenas onze dias. Foi brutal o esforço e o empenho deste grupo", referiu Hugo Silva, em declarações aos canais de comunicação da Federação Portuguesa de Voleibol.Em contagem decrescente para o início do grupo C de qualificação para o Mundial2018, em Ljubljana, com a anfitriã Eslovénia, Bélgica, Geórgia, Letónia e Israel, Hugo Silva fez o ponto da situação e reafirmou o desejo de lutar pelos dois primeiros lugares."Foi uma semana de trabalho que rentabilizámos ao máximo -- pelo facto de não termos tido o tempo necessário de preparação --, ao ponto de não termos dado uma única folga aos jogadores", referiu.Hugo Silva admite a existência de algum cansaço nos seus jogadores, até porque em ambos os treinos diários foi necessário incluir o salto, mas considera excelente o volume de preparação e só lamenta não ter tido o grupo completo mais cedo."Fizemos tudo para encarar o apuramento no melhor momento. Desta forma, temos de acreditar que tanto trabalho será certamente recompensado com boas exibições e resultados positivos para nós. O que prometemos é lutar pelos dois primeiros lugares até à exaustão, enfrentando sem medo todas as dificuldades", acrescentou.A comitiva portuguesa deixou esta terça-feira Maribor, rumo a Ljubljana, capital da Eslovénia, onde vai disputar, a partir de quarta-feira e até domingo, o apuramento para o Mundial2018.Portugal enfrenta logo na primeira jornada um dos adversários mais difíceis, a Bélgica, 18.ª do 'ranking' mundial e 8.ª do europeu, numa partida marcada para as 15 horas locais (14 horas em Lisboa).