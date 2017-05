Continuar a ler

Na segunda ronda de apuramento, os lusos estão integrados no grupo C, com Bélgica, Geórgia, Letónia e Israel, com os jogos a realizarem-se de 23 a 28 de maio na Eslovénia.O primeiro classificado de cada grupo apura-se diretamente para o Mundial'2018, que se vai disputar de 10 a 30 de setembro em Itália e na Bulgária, enquanto os seis segundos classificados terão de jogar uma terceira ronda, que oferece uma última vaga para o torneio.Afonso Guerreiro (Fonte do Bastardo)Filip Cveticanin (Castêlo da Maia)Lourenço Martins (Castêlo da Maia)João Simões (Sporting Espinho)Marco Ferreira (Sporting Espinho)Phelipe Martins (Caldas)Ivo Casas (Benfica)Tiago Violas (Benfica)Marcel Keller Gil (Universidade Craiova, Roménia)Miguel Rodrigues (Torcouing, França)Valdir Sequeira (Prievidza, Eslováquia)Alexandre Ferreira (Calzedonia Verona, Itália)