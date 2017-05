Continuar a ler

Esta é a segunda contratação para 2017/18 das águias, que também já garantiram a aquisição do internacional português Filip Cveticanin, um jovem central de 2,00 metros e 20 anos, ex-Castelo da Maia e que atualmente integra a seleção nacional de seniores masculinos."Esta contratação insere-se na política de renovação e valorização da equipa do Benfica para a próxima época. Acabámos de ser campeões nacionais, mas fazemos tudo para continuarmos a ter equipas altamente competitivas", salientou o vice-presidente Domingos Almeida Lima.Este responsável pelas modalidades do Benfica aproveitou a ocasião para agradecer ao internacional português Roberto Reis e ao central cubano Joan Diaz, jogadores que representaram as águias nos últimos seis anos e estão de saída do clube da Luz."Quando entramos numa competição é sempre para ganhar e a contratação do Milija Mrdak insere-se nesse objetivo", adiantou Domingos Almeida Lima, dirigente que aponta à reconquista do título e a uma participação meritória na Challenge Cup da próxima época.Milija Mrdak defrontou as águias em 2014/15, ao serviço do Partizan de Belgrado, e mostrou-se satisfeito pelo ingresso na formação que recentemente conquistou o título luso, ao bater na final o Sporting de Espinho por 3-2."Será um prazer jogar no Benfica, um clube muito organizado em todas as modalidades e com adeptos muito exigentes. Vim para o Benfica para conquistar títulos", frisou Milija Mrdak.Depois de recentemente ter renovado com o técnico José Jardim, o Benfica também já prolongou o vínculo com os internacionais lusos Tiago Violas, Ivo Casas, André Lopes e Hugo Gaspar, além dos brasileiros Flávio Soares 'Zelão' e Raphael Vinhedo.Quanto a saídas, estão confirmadas as de quatro voleibolistas: o holandês Mart van Verkhoven, o cubano Joan Diaz, o brasileiro Rafa Oliveira e o português Roberto Reis.