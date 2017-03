Continuar a ler

A 'final four' da Taça de Portugal junta os atuais quatro primeiros classificados do Nacional, que tem como líder invicto, ao fim de 21 jornadas e quando falta apenas disputar uma, o vice-campeão Benfica."Temos noção que para ganhar teremos de apresentar um Benfica de superação, de grande entrega. [Estar na frente] aumenta a responsabilidade, mas o Benfica joga sempre com responsabilidade e não aborda as provas de forma diferente", disse José Jardim, numa conferência de imprensa conjunta com treinadores e capitães de equipa dos quatro clubes em prova.Também João Gaspar, capitão dos 'encarnados', apontou que, em Gondomar, vão encontrar-se "as equipas que provavelmente vão disputar a final do campeonato", enquanto Bernardo Martins, do Castêlo da Maia, admitiu "dificuldades", mas apontou como objetivo vencer a Taça de Portugal, acompanhando o seu treinador, Nuno Pereira, que vincou o "mérito" dos maiatos.Já o Sp. Espinho, atual 2.º classificado no Nacional e também no 'ranking' de vencedores deste troféu com 11 títulos - o Benfica segue em primeiro com 16 -, quer aproveitar a curiosidade do desenho da taça que será entregue este ano ser inspirado na primeira Taça de Portugal de sempre, ganha pelos espinhenses em 1965, para "voltar a fazer história"."O Espinho já não vence desde 2008. Queremos voltar a fazer história", disse o treinador Rui Medro, enquanto o capitão, Miguel Maia, recordou que "todas as equipas em prova têm ambição e estão preparadas para fazer um bom voleibol".Apesar das "fragilidades" e de admitir "altos e baixos", também o treinador do Fonte do Bastardo, João José, e o capitão do emblema açoriano, Caíque Silva, apontaram como meta a conquista de um troféu que arrecadaram pela primeira e única vez em 2013.O sorteio da 'final four' ditou que o primeiro finalista saísse do encontro entre o Castêlo da Maia e o Benfica, a disputar no sábado, pelas 15 horas, numa reedição da meia-final da última época, ganha pelos 'encarnados'. Às 18 horas, começa o embate entre Sp. Espinho e Fonte do Bastardo, que decide o segundo finalista.A final disputa-se no domingo, pelas 14 horas, no Multiusos de Gondomar - Cidade Europeia do Desporto 2017.