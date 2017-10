Continuar a ler

A equipa matosinhense, que perdeu o primeiro parcial por 25-15, foi melhorando ao longo do encontro e, salvo uma exceção no final do derradeiro 'set', esteve sempre no comando do marcador, atingindo em vantagem todos os tempos técnicos.O Leixões empatou o encontro com o triunfo no segundo set, por 25-18, e tirando partido de erros não forçados acumulados pela formação do AVC fechou os dois seguintes aos 25-22, recuperando no derradeiro de uma desvantagem de um ponto (19-20).A leixonense Juliana Antunes Rosas, autora de 23 pontos, foi a melhor pontuadora do encontro, enquanto Ana Paula Frare, com 18 pontos, foi a famalicense mais concretizadora.