Os vencedores de cada uma das quatro 'pools' e os três melhores segundos classificados apuram-se para a segunda ronda de qualificação, que se disputa em maio. "A Bélgica tem uma qualidade de serviço muito grande e nós sabíamos que só se conseguíssemos ter um bom primeiro toque é que poderíamos equilibrar. Como não conseguimos, foi praticamente impossível desenvolvermos o nosso jogo", comentou o treinador de Portugal, António Guerra.No sábado, a Bélgica defronta a Polónia, enquanto Portugal volta ao Centro Cultural de Viana do Castelo no domingo, defrontando as polacas, às 17:30, no encontro que fecha o grupo.Os vencedores de cada uma das quatro 'pools' e os três melhores segundos classificados apuram-se para a segunda ronda de qualificação, que se disputa em maio.

Portugal perdeu esta sexta-feira com a Bélgica, por 3-0 (25-12, 25-17 e 25-17), em jogo da 'pool' D da primeira ronda de qualificação europeia para o Campeonato do Mundo de sub-20 feminino.A portuguesa Júlia Kavalenka, com 19, e a belga Britt Herbots, com 18 pontos, foram as melhores pontuadoras do jogo que marcou o arranque do apuramento.

Autor: Lusa