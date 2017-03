Miguel Maia, capitão e o maestro do Sporting de Espinho, enalteceu a conquista da 12.ª Taça de Portugal pela sua equipa. "É uma vitória muito importante porque é o renascer do Sporting de Espinho, o renascer do 'tigre'.O veterano jogador, de 45 anos, referiu ainda aos jornalistas que o "Espinho tem andado arredado do título, tem feito o que pode. O Benfica tem sido muito superior e a Fonte do Bastardo tem aparecido também com muito mérito. É bom para o voleibol".Do lado do Benfica, o técnico José Jardim reconheceu que "hoje falhou quase tudo. As situações das lesões não servem de desculpa, estamos em superação, sabíamos que estávamos com uma formação menos estruturada. Tentámos reagir quando tivemos uma formação mais equilibrada".