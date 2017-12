O Sporting pretende mesmo reforçar o plantel tendo em vista atacar da melhor maneira a segunda parte da temporada, que começa a 6 de janeiro com o dérbi na Luz e com a equipa na condição de líder do campeonato nacional, com mais um ponto do que o rival Benfica.

Após termos avançado com a probabilidade de o colombiano Liberman Agamez reforçar o plantel – notícia que ainda não foi confirmado pelo clube –, o Sporting pode agora ter um norte-americano na equipa. Quem o diz é a página de Facebook VolleyLeaks Portugal, referindo que o Z4 Garrett Muagututia está a caminho de Alvalade.

O jogador, de 29 anos, vem do campeonato chinês, tendo já jogado na Europa, nos campeonatos polaco, italiano, espanhol e turco. A sua experiência deve-se também ao serviço da seleção do seu país. O técnico Hugo Silva não confirma para já estes nomes, mas garantiu ao nosso jornal que o Sporting vai ao mercado, para fazer face até às saídas, por dispensa, logo no início da época, dos brasileiros Renan Purificação e Evandro Souza. "Não podemos esquecer que estamos com menos dois jogadores em relação ao começo da época", frisou o técnico, que se diz preparado para a eventualidade de perder o internacional português Valdir Sequeira, que, diga-se, tem jogado pouco. "Tem a ambição em jogar lá fora; se surgir uma proposta para ir, fico muito feliz por ele e só temos de lhe agradecer estar a ajudar o clube", sublinhou o treinador do Sporting.

Autores: Ana Paula Marques e João Baptista Seixas