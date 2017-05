A seleção portuguesa de voleibol venceu este sábado a Suíça por 4-1, em jogo disputado à melhor de cinco 'sets' e que serve de preparação para a fase de apuramento para o Mundial'2018.Depois de na quinta-feira e na sexta-feira Portugal ter defrontado a Áustria, com um empate (2-2) e um triunfo por 4-0, os pupilos de Hugo Silva impuseram-se desta vez pelos parciais de 25-23, 25-21, 25-21, 25-13 e 11-15. Alexandre Ferreira, com 15 pontos, foi novamente o melhor marcador de Portugal, seguido por Valdir Sequeira com 13.Portugal e Suíça voltam a defrontar-se no domingo, com a seleção portuguesa a preparar-se para disputar o apuramento para o Mundial'2018, que se realiza de quarta-feira a 28 de maio, em Ljubljana (Eslovénia), frente à seleção local, Bélgica, Israel, Geórgia e Letónia.