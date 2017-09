Continuar a ler

E como se chega aos 40 anos e continuar a jogar ao mais alto nível? "Ele sabia que eu ainda jogava, por isso não quis ficar atrás", respondeu, de pronto, em jeito de brincadeira, não Angel Dennis, mas... Miguel Maia, que ao lado escutava as palavras do companheiro. Os distribuidor português, recorde-se, tem 46 anos...



"Muito treino, muito respeito pelo que faço, pela alimentação, e também a opção de deixar fazer muitas coisas", explicou o oposto, revelando que começou a jogar voleibol aos 15 anos.



Foi com a filha Helena de 3 anos ao colo que Angel Dennis festejou o triunfo do Sporting no Torneio das Vindimas, em Lamego. O italo-cubano, de 40 anos, já dá nas vistas na equipa leonina e confessou ao nosso jornal estar rendido ao nosso país. Um país que já conhece um pouco, pois para além de lisboa, onde a equipa jogará no Pavilhão João Rocha, o Sporting tem a sua base a norte, mais concretamente em Fiães, sendo que a maioria dos jogadores tem residência em Espinho. "A minha filha já está matriculada numa escola em Espinho. É um lugar lindo, com muita história no voleibol."Rendido está também ao Sporting, equipa que lhe permite jogar pela primeira vez em Portugal. "É um clube maravilhoso, já deu para ver que dá muito apoio aos atletas de todas as modalidades. É uma honra vestir esta camisola. Quando me convidaram não pensei muito em aceitar."

Autor: Ana Paula Marques