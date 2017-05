Continuar a ler

Portugal volta a defrontar a Áustria na sexta-feira, tendo ainda previstos jogos de preparação, também em Maribor, com a Suíça, no sábado e no domingo.



Na segunda ronda europeia de apuramento para o Mundial2018, Portugal vai disputar o Grupo C - organizado de 23 a 28 de maio pela Eslovénia -, juntamente com a Bélgica, a Geórgia, a Letónia e Israel.



Os primeiros classificados de cada grupo qualificam-se diretamente para a fase final, que será organizada em conjunto pela Itália e pela Bulgária e na qual tem também a presença assegurada a seleção da Polónia, atual campeã mundial.



A Seleção Nacional de voleibol empatou esta quinta-feira (2-2) com a Áustria, em jogo de preparação com vista à qualificação europeia para o Campeonato do Mundo de 2018 e para a Liga Mundial.Em Maribor, na Eslovénia, este foi o primeiro encontro de preparação para as duas equipas e não houve lugar ao habitual 'set' de desempate. Os austríacos começaram melhor, vencendo o primeiro parcial por 25-20, Portugal virou com parciais de 25-18 e 25-21, tendo perdido o quarto por 25-20.

Autor: Lusa