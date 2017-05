Continuar a ler

"Disputámos 4 jogos de preparação seguidos, num total de 18 'sets'. Se juntarmos os três jogos com a Estónia, realizámos sete jogos e 30 'sets'... em apenas 11 dias. Foi brutal o esforço e o empenho deste grupo!", reconheceu Hugo Silva, antes de avançar para o balanço final desta fase de preparação da Seleção Nacional.



"Diria que foi excelente no volume de preparação e só tenho pena de não ter tido o grupo de trabalho completo nestas duas semanas. Fizemos tudo para encarar o apuramento no melhor momento. Desta forma, temos de acreditar que tanto trabalho será recompensado com boas exibições e resultados positivos para nós. O que prometemos é que lutaremos pelos dois primeiros lugares até à exaustão, enfrentando sem medo todas as dificuldades!", garantiu o Selecionador Nacional, que esta terça-feira, juntamente com toda a comitiva portuguesa, segue rumo à capital eslovena, Ljubliana, onde na quarta-feira defronta a poderosa Bélgica, no primeiro encontro da 2.ª fase de apuramento.



Resta acrescentar que a Bélgica ocupa os 18.º e 8.º lugares dos 'rankings mundial e europeu, respetivamente e que a partida, que será dirigida pelo francês Olivier Guillet (1.º) e pelo checo Jan Krticka (2.º) tem início marcado paras 16 horas de Lisboa.

"Foi uma semana de trabalho que rentabilizámos ao máximo, pelo facto de não termos tido o tempo necessário de preparação. Ao ponto de não termos dado uma única folga aos jogadores.A acrescentar a isso, em ambos os treinos diários foi necessário incluir o 'salto', coisa rara no nosso trabalho, e o reflexo disso traduziu-se num cansaço excessivo por parte de todos", explicou o selecionador luso, não esquecendo os imúmeros jogos de preparação realizados num período extremamente curto.