Concluída a 2.ª jornada, a Sérvia lidera o Grupo C com os mesmos cinco pontos de Portugal (2.º), tendo ambas as seleções garantido já o virtual apuramento para a segunda fase. A Áustria segue no terceiro lugar, com um ponto, e a Holanda no quarto, sem qualquer ponto. Portugal encerra a sua participação no domingo frente à Sérvia, uma das três melhores equipas da atualidade que foi obrigada este sábado à 'negra' para vencer a Áustria, por 3-2, pelos parciais de 25-20, 26-24, 23-25, 20-25 e 19-17, num duelo em que estará em jogo o primeiro lugar.

A seleção portuguesa de voleibol de sub-21 masculina assegurou este sábado a qualificação para a 2.ª ronda europeia de apuramento para o Mundial'2017 da categoria ao vencer a Holanda, por 3-2, em Viana do Castelo.Depois do triunfo na sexta-feira frente à Áustria, por 3-1, Portugal venceu a sua congénere holandesa na 'negra', pelos parciais de 31-29, 23-25, 25-23, 21-25 e 20-18, e conquistou matematicamente uma das duas vagas no Grupo C de acesso à fase seguinte.

Autor: Lusa