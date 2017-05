Continuar a ler

Filip Cveticanin e Lourenço Martins, ambos com oito pontos, foram os jogadores em destaque na seleção portuguesa, que teve ainda o libero Ivo Casas em bom plano na receção.Sam Deroo e Gert van Walle, ambos com 11 pontos, foram os jogadores em destaque na seleção belga, que se mostrou frente a Portugal como um forte candidato a lutar pelos dois primeiros lugares do grupo C.A jornada inaugural prossegue ainda esta quarta-feira com a realização dos jogos Eslovénia-Geórgia e Israel-Letónia.O vencedor do grupo qualifica-se diretamente para a fase final do Mundial2018, que será organizada em conjunto pela Itália e pela Bulgária, enquanto o segundo posicionado apura-se para a terceira fase, a disputar entre 11 e 16 de julho.Portugal -- Bélgica, 0-3.25-17 (22 minutos), 25-16 (26) e 25-16 (25).Sob a arbitragem da dupla Olivier Guillet (França) e Jan Krticka (República Checa) as equipas alinharam:Miguel Tavares Rodrigues, Alexandre Ferreira, Filip Cveticanin, Marco Ferreira, Lourenço Martins e Marcel Gil -- 'seis' inicial. Jogaram ainda Ivo Casas (libero), Tiago Violas e Valdir Sequeira.Hugo Silva.Sam Deroo, Pieter Verhees, Gert van Walle, Tomas Rousseaux, Simon van de Voorde e Matthias Valkiers -- 'seis' inicial. Jogaram ainda Jelle Ribbens (libero), Ruben van Hirtum e Stijn D'Hulst.Vital Heynen.