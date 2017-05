Continuar a ler

No último jogo da 2.ª jornada, depois de Eslovénia e Bélgica terem somado o segundo triunfo por 3-0, frente à Letónia e à Geórgia, que as coloca irmanadas no topo do Grupo C, Portugal estava obrigado a vencer Israel e somar o máximo de pontos.Com um 'seis' inicial, em relação ao jogo com a Bélgica, sem Alexandre Ferreira, Marco Ferreira e Miguel Tavares Rodrigues, substituídos por Valdir Sequeira, João Simões e Tiago Violas, Portugal atingiu o primeiro tempo técnico dois pontos atrás de Israel (6-8), mas recuperou no segundo (16-14).Depois de chegar aos 21-18, a seleção lusa, bem nas ações de serviço e no ataque, teve um final de parcial irrepreensível e fechou aos 25-19, em 25 minutos.A formação das 'quinas' manteve a mesma atitude no segundo parcial, que liderou de início (8-6). Os israelitas reagiram e viraram para 16-13, mas Portugal voltou a assumir o controlo e, em 29 minutos, ganhou por 25-21.No terceiro parcial, quando tudo parecia indicar que a seleção portuguesa fecharia o jogo em 3-0, depois de ter estado em vantagem aos 8-4, 16-10 e 21-17, Israel surpreendeu e venceu por 26-24, em 31 minutos, e reduziu para 2-1.O selecionador português Hugo Silva 'puxou as orelhas' aos seus jogadores, alertando-os para os erros cometidos no parcial anterior, e a resposta não se fez esperar, com Portugal a vencer por uns esclarecedores 25-12, em 24 minutos, depois de 8-4, 16-8 e 19-9 nos períodos intermédios.O mais experiente e internacional dos jogadores portugueses em Ljubljana, Valdir Sequeira, com 25 pontos, esteve em plano de destaque na concretização, seguido de Lourenço Martins, com 17.Na sexta-feira, a seleção portuguesa tem um encontro importante com a líder invicta Eslovénia, em que só a vitória interessa para manter intactas as hipóteses de apuramento.O vencedor do grupo apura-se diretamente para a fase final do Mundial2018, a organizar em conjunto por Itália e Bulgária, enquanto o segundo classificado qualifica-se para uma terceira ronda, a disputar em julho.Parciais: 25-19 (25 minutos), 25-21 (29), 24-26 (31) e 25-12 (24).Sob a arbitragem de Bogdan Laurentiu Stoica (Roménia) e Olivier Guillet (França) as equipas alinharam com:Lourenço Martins, Filip Cveticanin, Valdir Sequeira, João Simões, Marcel Gil e Tiago Violas -- 'seis' inicial. Jogaram ainda Ivo Casas (libero), Marco Ferreira, Alexandre Ferreira, Phelipe Martins e Miguel Tavares Rodrigues.Selecionador: Hugo Silva.Genadi Sokolov, Shon Moshe Kssel, Yuval Finkelstein, Viacheslav Batchkala, Dmitri Zemlianukhin e LLiya Goldrin -- 'seis' inicial. Jogaram ainda Noam Hannoun (libero), Michael Hilstein, Dolev Moshe Libling, Sagin Boukine, Alexander Osakin e Shalev Saada.Selecionador: Grzegorz Rys.