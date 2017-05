Continuar a ler

Os primeiros classificados de cada poule qualificam-se diretamente para a fase final do Mundial de 2018, que será organizada em conjunto por Itália e Bulgária e na qual tem presença garantida a Polónia, a actual campeã mundial. Os segundos classificados das seis poules da 2.ª ronda europeia de apramento ficam qualificadas para a 3.ª ronda, que será disputada de 11 a 16 de Julho e qualifica o vencedor para o Mundial.



O Selecionador Nacional, Hugo Silva, mostra-se cauteloso, mas otimista, em relação às possibilidades de Portugal na ronda de qualificação.



"Temos de pensar sempre nos melhores resultados, independentemente das dificuldades que vamos ter. Seja uma equipa mais fraca ou uma equipa mais forte, essas dificuldades vão estar sempre presentes. Mas, temos que pensar sempre no melhor e é essa a expetativa para estas competições que se avizinham", assegurou o Selecionador Nacional, à 'Vólei TV', antes da viagem para Maribor, na Eslovénia.

Portugal está integrado na poule C, que decorrerá na Eslovénia, em 24 e 28 de maio. Antes do início da qualificação propriamente dita, a formação comandada por Hugo Silva realizará ainda mais duas partidas de preparação, ambas com a Suíça, no sábado e no domingo. A partir da próxima quarta-feira começam os jogos a doer, com a Seleção Nacional a medir forças com Bélgica, Israel, Eslovénia, Geórgia e Letónia.