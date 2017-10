Continuar a ler

Nos homens, os vencedores de cada um dos sete grupos e os cinco melhores segundos classificados qualificam-se diretamente para a fase final, que será organizada por Bélgica, França, Holanda e Eslovénia. Na fase final do Europeu'2019 os quatro países anfitriões, bem como Rússia, Alemanha, Sérvia, Itália, Bulgária, República Checa, Polónia e Turquia.



Já nas senhoras, os primeiros e segundos classificados de cada um dos seis grupos de qualificação apuram-se diretamente para a fase final, que será organizada conjuntamente por República Checa, Hungria, Polónia e Turquia. Além dos países anfitriões, já estão apuradas para a fase final as seleções da Sérvia, Holanda, Azerbaijão, Itália, Rússia, Bielorrússia, Alemanha e Bulgária.



Europeu masculino de 2019



Grupo A - Finlândia, Dinamarca e Roménia.

Grupo B - Estónia, Letónia e Israel.

Grupo C - Eslováquia, Montenegro, Moldávia e Islândia.

Grupo D - PORTUGAL, Croácia, Áustria e Albânia.

Grupo E - Espanha, Bielorrússia, Noruega e Geórgia.

Grupo F - Ucrânia, Macedónia, Hungria e Suíça.

Grupo G - Grécia, Suécia, Azerbaijão e Luxemburgo.



- Programa do Grupo D:



15 de agosto de 2018

Portugal-Albânia

Áustria-Croácia



18/19 de agosto de 2018

Croácia-Portugal

Albânia-Áustria



22 de agosto de 2018

Portugal-Áustria

Croácia-Albânia



25/26 de agosto de 2018

Albânia-Croácia

Áustria-Portugal



5/6 de janeiro de 2019

Portugal-Croácia

Áustria-Albânia



9 de janeiro de 2019

Albânia-Portugal

Croácia-Áustria



Europeu feminino de 2019



Grupo A - Bélgica, Israel, Eslovénia e Israel.

Grupo B - Croácia, Suíça. Áustria e Albânia.

Grupo C - Ucrânia, Montenegro, Grécia e Noruega.

Grupo D - França, PORTUGAL, Geórgia e Dinamarca.

Grupo E - Eslováquia, Finlândia, Estónia e Suécia.

Grupo F - Roménia, Espanha, Letónia e Bósnia-Herzegovina.



- Calendário do Grupo D:



15 de agosto de 2018

França-Dinamarca

Geórgia-Portugal



18/19 de agosto de 2018

Portugal-França

Dinamarca-Geórgia



22 de agosto de 2018

França-Geórgia

Portugal-Dinamarca



25/26 de agosto de 2018

Dinamarca-Portugal

Geórgia-França



5/6 de janeiro de 2019

França-Portugal

Geórgia-Dinamarca



9 de janeiro de 2019

Dinamarca-França

As seleções nacionais de voleibol conheceram esta quinta-feira os rivais no apuramento para o Europeu de 2019. Em masculinos, Portugal defronta as congéneres da Croácia, Áustria e Albânia, enquanto a equipa feminina terá como adversárias França, Geórgia e Dinamarca, de acordo com os sorteios realizados pela Confederação Europeia de Voleibol (CEV), no Luxemburgo.A prova apresenta algumas características peculiares e inovadoras em relação às edições anteriores, já que será disputado por 24 seleções e, pela primeira vez, em quatro países, nos setores masculino e feminino.

Autor: Lusa