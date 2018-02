A equipa do Bunge Ravenna está confiante para defrontar esta quarta-feira o Benfica na 1.ª mão dos quartos-de-final da Challenge Cup, depois de quatro triunfo consecutivos na Superliga A italiana, que a colocam no oitavo lugar, com os olhos postos no playoff. Mas a formação transalpina está avisada do valor dos campeões nacionais. "Vamos defrontar um adversário digno, de muito respeito, que tem argumentos para nos colocar muitos problemas. Tem estrangeiro do Brasil, Sérvia e Bulgária", destacou o treinador do Ravenna, Fabio Soli, na antevisão do jogo que começa às 19h00 locais, menos uma em Portugal Continental.O Benfica também viajou para Itália ciente das dificuldades. "O jogo com o Ravenna é de elevado grau de dificuldade. Trata-se de uma equipa que joga num campeonato em que sistematicamente tem jogos muito competitivos e essa é a principal diferença", começou por dizer o técnico José Jardim à BTV, para acrescentar que todos estas factores constituem uma motivação. "A nossa equipa já provou mais do que uma vez que gosta destes desafios e se prepara para eles. É com essa convicção que vamos jogar em Itália". E deixa a receita para um bom desempenho fora de portas. "Agressividade, controlo emocional e muita ambição".Já o central Marc Honoré lembrou que o Benfica "tem tido muito sucesso contra as equipas italianas. Temos de mostrar o nosso nível neste campeonato contra os italianos, porque eles são muito fortes. É possível voltar a vencer o Ravenna. Esperamos mais uma vitória e vamos dar tudo para vencer", disse igualmente à BTV.

Autor: Ana Paula Marques