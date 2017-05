A seleção portuguesa de voleibol venceu este domingo a Suíça por 4-1, em jogo disputado à melhor de cinco sets e que serve de preparação para a fase de apuramento para o Mundial'2018. Repetindo o resultado de sábado, também frente ao conjunto helvético, Portugal impôs-se agora pelos parciais de 30-28, 24-26, 25-19, 25-20 e 25-19.Na quinta-feira e na sexta-feira Portugal tinha jogado com a Áustria, com empate 2-2 e triunfo por 4-0, que se seguiu a três derrotas com a Eslovénia, neste caso em desafios disputados em Vila Flor.A seleção portuguesa está na Eslovénia, onde vai disputar o apuramento para o Mundial'2018, de quarta-feira a 28 de maio, em Ljubljana, frente à seleção local, Bélgica, Israel, Geórgia e Letónia.

Autor: Lusa