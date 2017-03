Continuar a ler

Miguel Tavares Rodrigues (Tourcoing Lille Métropole/FRA)Tiago Violas (SL Benfica)Frederico D. Santos (AA S. Mamede)José Neves (Castêlo da Maia GC)Filip Cveticanin (Castêlo da Maia GC)Phelipe Martins (SC Caldas)Marcel Keller Gil (Universidade Craiova/ROM)Manuel Meirinho (Activa Vocábulo /Bragança)Miguel Sinfrónio (SL Benfica)Alexandre Pereira (AJ Moreira)Marco Ferreira (SC Espinho)Bruno Cunha (Vitória SC)Valdir Sequeira (VK Prievidza/SVK)José Vieira (SC Caldas)Ivo Casas (SL Benfica)Simão Moreira (AJ Moreira)Gil Meireles (Castêlo da Maia GC)João Fidalgo (AA S. Mamede)Hugo Silva, que deixou de fora alguns dos 'consagrados' da Seleção Nacional, congratulou-se com o facto de ter à disposição um grupo bastante jovem, que trabalha com os olhos postos no futuro."É definitivamente uma aposta na juventude. A inclusão de alguns jogadores Sub-19 e Sub-21, que têm constituído uma aposta das selecções nacionais jovens, pretende dar continuidade à injeção de sangue novo que temos procurado realizar nos últimos anos", defendeu o Selecionador Nacional, assegurar que, nesta fase, mais importante do que ganhar, é competie e ganhar experiência."O objetivo destas competições será formar atletas para, no mais curto período de tempo, poderem estar a jogar no mais alto nível e constituir mais-valias para as equipas portuguesas", salientou Hugo Silva, que, "desta lista de 24 jogadores", irá escolher os 16 com que trabalhará "a partir de 1 de maio".