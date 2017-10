Continuar a ler

As holandesas recuperaram no terceiro set, que ganharam por 25-18, mas as sérvias venceram o quarto e derradeiro pelo mesmo resultado e coroaram-se campeãs europeias da modalidade.É o segundo título europeu da Sérvia, que venceu em casa em 2011, enquanto a Holanda também procurava o segundo triunfo, depois da vitória de 1995.Antes, a Turquia desiludiu o público azeri ao vencer por 3-1 o Azerbaijão no jogo de atribuição do terceiro e quarto lugares.A formação da casa conseguiu ganhar o primeiro set, por 25-22, mas as turcas deram a volta e conquistaram os três seguintes por 25-21, 25-14 e 25-8.É a terceira medalha em Europeus para a Turquia, a segunda de bronze, enquanto o Azerbaijão igualou a sua melhor prestação de sempre, o quarto lugar de 2005 e 2015.O 31.º Europeu de voleibol feminino vai disputar-se em 2019, e vai decorrer pela primeira vez em quatro países - República Checa, Hungria, Polónia e Turquia -, além de contar, pela primeira vez, com 24 equipas, um aumento em relação às 16 de 2017.