O Benfica continua a preparar o plantel para a próxima temporada. E depois do anúncio de algumas renovações, eis que deve estar por dias a revelação quanto às primeiras contratações. O nosso jornal já falou numa delas, a do português Filip Cveticanin (Castelo da Maia), e hoje revela mais um nome que pode ingressar na Luz: o sérvio Milija Mrdak. Trata-se de um oposto, de 25 anos, proveniente do campeonato grego, onde jogou no Foiniksa Syros, depois de na época anterior ter atuado em Itália, no Tuscania Volley.

Chega ao nosso país com bons indicadores: segundo melhor pontuador, segundo no ataque e terceiro no serviço na Grécia. A transferência de Mrdak já era notícia em alguns sites internacionais, entre eles o ‘worldofvolley’.

Saídas Quem não deverá ficar nos campeões nacionais é Roberto Reis e o cubano Joan Diaz. Confirmadas pelo clube, para já, estão as saídas do brasileiro Raphael Oliveira e do holandês Mart Werkhoven.

Autor: Ana Paula Marques