O Sporting de Espinho junta-se ao Benfica na final da Taça de Portugal de voleibol, depois de bater este sábado a Fonte do Bastardo, por 3-0, com os parciais de 25-21, 25-23 e 25-19.A final disputa-se domingo, também em Gondomar, às 14h00, procurando as águias o 17º título (recordista) e o terceiro seguido, sendo que os tigres não ganham a prova desde 2008, ano em que somaram a 11ª vitória.