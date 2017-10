O Sporting alcançou este domingo uma vitória por 3-0 diante do Voleibol Clube de Viana, em Viana do Castelo, sendo esta a segunda vitória seguida dos leões no Campeonato Nacional, depois do 3-1 ao Benfica na jornada inaugural.A equipa de Hugo Silva venceu pelos parciais de 25-18, 25-11 e 25-21.Na próxima jornada, dia 21, o Sporting recebe no pavilhão João Rocha o Sporting das Caldas.