O Sporting desloca-se este sábado ao reduto do Vitória de Guimarães, ‘desconfiado’ da posição do opositor (11.º). "Tenho dificuldades em perceber a classificação do Vitória no campeonato. É uma formação que vale pelo coletivo, tem tradição. Não encontro, de forma alguma, facilidades", disse o técnico Hugo Silva ao site dos leões.Do lado dos minhotos, Adriano Paço reconhece que a equipa vai defrontar "um adversário difícil, uma equipa a lutar pelo titulo". O técnico admite ainda que o Vitória "precisa de pontos para tentar chegar ao segundo grupo, e vamos frente ao Sporting procurar pontos, tentar contrariar favoritismo deles".O líder, Benfica, folga nesta jornada, mas domingo desloca-se ao Castelo da Maia em jogo em atrasado da 16.ª jornada.