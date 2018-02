Continuar a ler

Tendo em conta os adversários, a equipa de João José pode não somar nenhum ponto na Luz, sendo que, em sentido contrário, os maiatos têm grandes hipóteses de somar os três. Se esta conjugação de resultados se verificar ao fim desta ronda, o Castelo da Maia vai para a jornada de amanhã em 4º, com dois pontos de vantagem em relação à Fonte do Bastardo. E visita a Ac. Espinho, e os açorianos o VC Viana.Ainda que Sporting, Benfica e Sp. Espinho tenham já lugar garantido na Divisão de Elite, falta no entanto saber em que posição vão terminar esta fase. Os leões viajam até Espinho, para defrontarem a única formação com quem perderam no campeonato.Vai ser também um encontro especial para quatro dos jogadores do Sporting, que voltam a pisar o palco onde jogaram durante anos, em especial Miguel Maia... Será curioso ver como vai ser recebido pelos adeptos dos tigres.25.ª Jornada (sábado)17h00 – SC Espinho x Sporting CP, na Nave Desportiva Espinho17h00 – Castêlo da Maia GC x AA S. Mamede, no Pav. C. Maia GC17h00 – SL Benfica x AJ Fonte do Bastardo, no Pav. N.º 2 do SL Benfica17h00 – Leixões SC x Clube K, no Ilídio Ramos - CDC Matosinhos16h00 – SC Caldas/Aki D'el Mar x VC Viana, no Pav. Rainha D. Leonor - C. Rainha15h00 – AA Espinho x Vitória SC, no Pav. Arq. Jerónimo Reis26.ª Jornada (domingo)16h00 – SL Benfica x Clube K, no Pav. N.º 2 do SL Benfica16h00 – SC Caldas/Aki D'el Mar x AA S. Mamede, no Pav. Rainha D. Leonor - C. Rainha16h00 – Vitória SC x SC Espinho, no Pav. Desp. Unidade Vimaranense16h00 – Sporting CP x Esmoriz GC, no Pav. João Rocha16h00 – AA Espinho x Castêlo da Maia GC, no Pav. Arq. Jerónimo Reis16h00 – VC Viana x AJ Fonte do Bastardo, no Pav. Mun. Sta. Maria Maior