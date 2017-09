O Sporting disputa este domingo a final do Torneio das Vindimas, em Lamego, depois de este sábado ter derrotado o Vitória de Guimarães por 3-1, com os parciais de 25-20, 34-36, 25-18 e 25-23.Os leões continuam em bom plano no regresso à modalidade, tendo ganho a semana passada o Torneio de Santo Tirso. Em Lamego vão disputar a final diante do Benfica ou Sporting de Espinho, que ainda vão jogar este sábado.