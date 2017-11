Continuar a ler

O Sporting é segundo classificado, com 26 pontos, a quatro do líder Benfica. Tem menos um jogo.

O Sporting levou a melhor sobre o Vitória de Guimarães este domingo, no pavilhão João Rocha, em Lisboa, alcançando a quinta vitória consecutiva, 9ª da época. Os leões venceram por 3-0, com os parciais de 25-17, 25-17 e 24-21."Não foi um bom jogo, penso que o adversário não ajudou muito a esse ânimo em função da saída de dois jogadores que foram para o estrangeiro e isso mexe um pouco com a cabeça de toda a gente. Não quer dizer que os que entraram não tenham estado bem, porque estiveram, como se viu no último set. O fim-de-semana em que estivemos parados também não ajudou. Quebra muito o ritmo e retomarmos esse ritmo não é fácil. Mas faz parte e todos passam por essas folgas", disse o treinador Hugo Silva, citado pelo site dos leões.