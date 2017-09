Continuar a ler

Benfica e Sporting de Espinho são duas das equipas nacionais mais fortes dos últimos anos e as forças parecem equivaler-se no início da época de 2017/18, apesar da renovação operada nas duas equipas, com a entrada e saída de vários jogadores.Filip Cveticanin (Benfica) e Fabrício Barros (Sporting de Espinho) são duas das caras novas envolvidas na atribuição do primeiro troféu oficial da temporada, em Almada, com inicio marcado para as 20:30."O Sporting de Espinho sofreu a saída de alguns jogadores experientes, mas, pelo que vi, reforçou-se com bons jogadores estrangeiros, que ainda precisam de se adaptar aos outros jogadores da equipa", referiu Filip Cveticanin.O reforço 'encarnado' considera que ainda é cedo para formar um juízo de valores, mas considera que no Torneio das Vindimas, em Lamego, já deu para ver o poderio das duas equipas."Pelo nosso lado, o Benfica também tem jogadores novos e contou com a saída de um ou outro jogador que poderia fazer a diferença, mas creio que estamos preparados para alcançar a vitória na Supertaça", referiu."A saída e a entrada de atletas é uma coisa natural, claro que atletas como o Miguel Maia, que são únicos, pesam numa equipa, mas no nosso caso temos um clube místico que apoia e motiva os seus atletas, portanto, quem estiver de tigre ao peito sempre vai dar o máximo", disse Fabrício Barros.O jogador disse ainda que aceitou o desafio de jogar no Sporting de Espinho porque acredita que o clube conta com uma boa organização, com Nuno Vitó na direção e Rui Pedro na formação e na equipa técnica."Espero conseguir ajudar o clube e os meus colegas a levarem o Sporting de Espinho o mais longe possível", acrescentou Fabrício Barros.O Benfica venceu as seis últimas edições da Supertaça.O Sporting de Espinho tem quatro vitórias, menos uma que o Castelo da Maia e mais uma que o Sporting. O Leixões venceu a primeira edição da prova, em 1988/1989.O pavilhão Cidade de Almada recebeu já competições nacionais e internacionais de voleibol tão díspares como a Liga Mundial, em 2001 e 2005, a Taça de Portugal de seniores masculinos, em 2005/2006, ou o Torneio Internacional RTP, em 1993.O Cidade de Almada ficou marcado pelo facto de ter sido o palco do sensacional triunfo (3-0) de Portugal sobre o Brasil, então campeão olímpico e mundial, na Liga Mundial de 2005.