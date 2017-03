Continuar a ler

A formação encarnada, que em outubro de 2016 abriu a época com a vitória na Supertaça, com um triunfo por 3-0 frente ao campeão Fonte Bastardo, em Viseu, apresenta um saldo 100% vitorioso face às restantes três equipas finalistas.No 'mini' campeonato a quatro à margem do restante Nacional ao longo da presente temporada, o Benfica venceu todos os seis jogos que realizou com Fonte do Bastardo (1-3 fora e 3-0 na Luz), Sporting de Espinho (1-3 fora e 3-1 na Luz) e Castêlo da Maia (0-3 fora e 3-1 na Luz).O Sporting de Espinho, segundo classificado da primeira fase do Nacional, com 18 vitórias e três derrotas -- duas das quais frente ao Benfica -- soma três vitórias frente aos finalistas, duas sobre o Fonte do Bastardo (2-3 fora e 3-2 em casa) e uma sobre o Castêlo da Maia (0-3 fora).O Castêlo da Maia já venceu esta temporada em casa do Sporting de Espinho, por 3-2, e, mais recentemente, no passado domingo, na receção ao Fonte do Bastardo, por uns expressivos 3-0, depois da equipa insular ter vencido os maiatos na ronda inaugural por 3-1.Benfica, que está a uma jornada de terminar a primeira fase com o máximo de pontos , dado que venceu todos os jogos por 3-0 ou 3-1, nunca cedendo mais do que um set, Sporting de Espinho, Castêlo da Maia e Fonte do Bastardo antecipam na 'final four' da Taça de Portugal a ronda de elite do Nacional.O sorteio da 'final four' ditou que o primeiro finalista saísse do encontro entre o Castêlo da Maia e o Benfica, a disputar no próximo sábado, pelas 15:00, numa reedição da meia-final da última época, ganha pelos encarnados. Às 18:00, começa o embate entre Sporting de Espinho e Fonte do Bastardo, que decide o segundo finalista.O caminho para a 'final four' em Gondomar registou percursos com maior ou menor dificuldade para cada um dos finalistas, tendo o Benfica afastado o Vitória de Guimarães, por 3-0, nos oitavos de final, e o VC Viana, também por 3-0, nos 'quartos'.O Castêlo da Maia eliminou o Leixões nos oitavos de final, vencendo por 3-1, e o Esmoriz, nos quartos de final, num encontro decidido na 'negra' (3-2).O Sporting de Espinho, que esta época reaparece na luta pela posse do troféu, afastou o Marítimo nos oitavos de final, por 3-0, e impôs-se à vizinha Académica de Espinho, nos quartos, também por 3-0.O Fonte do Bastardo, campeão nacional e finalista vencido da última edição da Taça e da Supertaça, em ambas as vezes frente ao Benfica, chegou à 'final four' depois de eliminar nos oitavos de final, na 'negra', a Académica de São Mamede (3-2), e nos 'quartos' o SC Caldas, por 3-1.O Benfica lidera o 'ranking' de vitórias na Taça de Portugal, com 16 títulos, seguido do Sporting de Espinho, com 11 e do Castêlo da Maia, com seis, tantos como os conquistados pelo FC Porto. O Fonte do Bastardo ergueu o troféu apenas uma vez.