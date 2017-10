O Sporting anunciou este sábado a contratação de Valdir Sequeira, poucas horas antes defrontar no Pavilhão João Rocha (17 horas) o Sporting de Espinho, em jogo da 5.ª jornada do campeonato.O internacional português, de 35 anos, estava sem equipa depois de nos últimos anos ter jogado no estrangeiro, nomeadamente em Israel e na Eslováquia."É com orgulho que estou no Sporting e vou dar tudo o que tenho", disse o atacante português