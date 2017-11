Ricciardo entusiasma-se com a dança do ventre

Em Roma sê romano, em Abu Dhabi... mostra que sabes a dança do ventre. Foi isso que fez o australiano Daniel Ricciardo, que aproveitou para mostrar dotes de bailarino antes da última corrida de Fórmula 1 da temporada, domingo, na Yas Marina. Repare bem no jeitinho do australiano, Max Verstappen, o seu companheiro de equipa, nem quer acreditar no que está a ver...