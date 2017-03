0

Todo o cuidado é pouco

Dayse Brucieri, assistente de palco do João Kleber que desfilou como segundo destaque do carro 2 da escola de samba Académicos do Grande Rio, tem todo o cuidado com a forma com que se apresenta. E isso sucede mesmo quando se apresenta com muito pouca roupa. "Gosto de estar sexy em todas as ocasiões onde sei que os olhares estão em minha direção", refere. [Fotos: Rodrigo Amatuzzi/PressWoman]