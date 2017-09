0

As novas botas de Cristiano Ronaldo

As botas apresentam um estampado inspirado nos diamantes, sobre uma base de cor branca que brilha quando exposta à luz. A parte superior inclui detalhes que imitam a multiplicidade de cores que os diamantes refratam. Na parte central das botas, o símbolo CR7 em relevo serve como representação táctil do padrão de diamante, enquanto na parte inferior do calcanhar é possível observar-se, de cima para baixo, um diamante cortado acompanhado pela data de estreia de Cristiano em Madrid. Na parte superior do calcanhar pode ler-se a frase "El Sueño Del Niño", as palavras que Ronaldo partilhou com a equipa de design da Nike para descrever como se sentiu quando chegou ao Real Madrid.