A alegria de Bryan Ruiz, a risada de Gelson e Mathieu... 'protegido'

O Sporting realizou esta terça-feira o último treino antes da receção ao Olympiacos, da 5.ª jornada da Liga dos Campeões. Com Acuña a treinar e Mathieu a trabalhar com uma proteção na perna direita, foi bem visível a boa disposição do plantel leonino. Bryan Ruiz, que este mês voltou a ser reintegrado, esteve animado [Fotos: Paulo Calado]