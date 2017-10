0

A Argentina pode ficar fora do Mundial'2018 por isso a federação lembrou isto...

A Argentina está numa situação complicada na zona sul-americana de apuramento para o Mundial'2018, ocupando a 5.ª posição, com 24 pontos, menos 13 do que o líder Brasil, por isso a federação daquele país lançou um vídeo motivacional, de forma a apoiar Messi e companhia que quinta-feira defrontam a seleção do Peru, enquanto o último jogo está marcado para a próxima terça-feira no Equador.