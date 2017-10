0

A arrepiante lesão de Gordon Hayward no primeiro jogo pelos Celtics

A nova época da NBA arrancou oficialmente na madrugada de quarta-feira com os jogos Cleveland Cavaliers-Boston Celtics e Houston Rockets-Golden State Warriors. No regresso de Kyrie Irving a Cleveland, a estreia não podia ter corrido pior para a equipa dos Celtics e para Gordon Hayward. No primeiro jogo na sua nova equipa, ao disputar uma bola com LeBron James, o ala norte-americano acabou por partir o pé numa arrepiante lesão que pode chocar os mais sensíveis.