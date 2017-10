17

0



A assistência mais perfeita (e disparatada) de Bendtner

Nicklas Bendtner conseguiu esta quinta-feira, diante do Zenit São Petersburgo, ser preciso e azarado na mesma jogada. Confuso? Passamos a explicar: é que o avançado do Rosenborg colocou a bola redondinha nos pés de Emiliano Rigoni para o terceiro golo do... Zenit.