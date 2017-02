1078

A azia de Luis Enrique que virou fúria contra jornalista

O Barcelona foi derrotado, por 4-0, no Parque dos Príncipes, diante do PSG na 1.ª mão dos oitavo de final da Liga dos Campeões. No final do encontro, Luis enrique não escondeu o mau estar e quem pagou foi o jornalista.