A bela história entre Diego Costa e 'Profe' Ortega tem um novo capítulo

A história entre Diego Costa e o preparador físico do Atlético Madrid continua a dar que falar, muito por causa das sucessivas atitudes que o hispano brasileiro tem quando é chamado para algum dos exercícios físicos. Impossibilitado de competir até janeiro, o jogador tem sido submetido a regulares exercícios físicos para ganhar forma, mas quando o 'Profe' Ortega o separa do resto do plantel para trabalhar sozinho... Diego Costa mostra-se sempre muito... chateado.