0

0



«A Bélgica jogou num campo de pastagem e nós não podemos jogar com água?»

Antigo internacional norte-americana, Taylor Twellman arrasou por completo a seleção dos Estados Unidos, depois de ter falhado o apuramento para o Mundial'2018. Entre muitas referências à necessidade de fazer reformas, o ex-jogador do New England Revolution rejeita as alegações de que o relvado do Ato Boldon Stadium, em Trinidade e Tobago, lembrando que a Bélgica atuou diante da Bósnia "num campo de pastagem".