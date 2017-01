489

0



A brutal arrancada de Asensio: começou na sua área e terminou a marcar

Marco Asensio marcou um golo tremendo no empate (3-3) do Real Madrid diante do Sevilha, para a Taça do Rei. O jovem avançado começou a arrancada quase à entrada da sua área e terminou na baliza contrária a marcar. Mais parecia... Gareth Bale.