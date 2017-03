0

Jesus e as perguntas sobre Champions e galáticos: «Estamos a falar de futebol, pá»

A conferência de imprensa de Jorge Jesus para a antevisão do Tondela-Sporting deste sábado serviu para o treinador falar sobre diversos temas, incluindo as possibilidades dos clubes portugueses na Liga dos Campeões e os 'galáticos' Cristiano Ronaldo e Messi. O assessor de imprensa Paulo Cintrão ainda recordou as perguntas deviam ser sobre o encontro da 25.ª jornada da Liga, mas o técnico retorquiu: "Estamos a falar de futebol, pá!"