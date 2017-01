168

A confusão no Sporting-Oliveirense vista de outro ângulo

A vitória do Sporting sobre a Oliveirense, por 3-1, na 11.ª jornada do campeonato de hóquei em patins, ficou também marcada pelas cenas ocorridas no final da 1.ª parte, quando alguns adeptos leoninos tentaram entrar em campo para pedir explicações a Ricardo Barreiros, jogador dos visitantes, após um lance com João Pinto, que tinha visto cartão azul. Alguns espectadores conseguiram mesmo quebrar barreiras de segurança e 'invadir' a área técnica do Sporting, tendo sido necessária a intervenção dos jogadores leoninos e até de Bruno de Carvalho. Veja as imagens de um ângulo diferente, captadas pelo site 'hoqueipt.com'.