A curiosa troca de palavras entre Bas Dost e Raúl José

Após o apito final do Sporting-Chaves, Bas Dost, um dos homens do jogo com um hat trick, entrou numa curiosa discussão com Raul José. Não foi percetível o que falavam mas estaria relacionado com questões do jogo. Ambos pareciam explicar os seus pontos de vista e embora o holandês fosse veemente nas suas palavras e gestos, o tom foi sempre marcado pela boa disposição. [Frames: Sport TV]